Dopo otto giorni di calma la terra a Pozzuoli torna a tremare: in corso sciame sismico

POZZUOLI – Dopo otto giorni di calma e alla vigilia della visita a Pozzuoli del Ministro della Protezione Civile la terra torna a tremare. In questi minuti, infatti, nell’area flegrea è in corso uno sciame sismico che a partire dalle 23:02 ha fatto registrare una serie di scosse, tra cui la più forte di magnitudo massima preliminare pari a 2.0± 0.3. Il fenomeno è stato rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano e come da protocollo sono scattati i controlli da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Al momento non si segnalano danni. L’epicentro sarebbe stato individuato nella zona della Solfatara.