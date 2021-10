POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, mi chiamo Paolo Caputo e abito in via Montenuovo Licola Patria nei pressi della caserma della finanza di Arco Felice. Voglio portare all’attenzione un problema che va avanti da 7-8 mesi ovvero da quando il comune di Pozzuoli ha terminato i lavori ai marciapiedi. Praticamente il sabbione che sta sotto ai marciapiedi mi entra in casa attraverso il tubo della fogna. Così tutti i giorni, ma soprattutto quando piove, mi entrano in casa acqua, sabbia, fogna e liquami. Una situazione che è diventata insostenibile. Ho contattato fino ad ora i vigili, gli uffici comunali ma finora nessuno ha fatto niente. Spero che voi possiate fare qualcosa. Vi allego anche le foto scattate in casa per farvi vedere come siamo ridotti.»

