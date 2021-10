ERCOLANO – Pareggio senza reti per la Puteolana nell’andata degli ottavi di finale contro l’Ercolanese. In un primo tempo statico, da segnalare c’è il palo colpito da De Simone dal limite dell’area dopo la mezz’ora. A cambiare la sfida è l’espulsione di Caparro al 34’ per fallo da ultimo uomo sulla trequarti su Orefice partito in contropiede. Costretto quindi mister Marra a mandare in campo Maiellaro al posto di De Simone. Conclude così la prima frazione di gioco, senza reti.

RIGORE PARATO – Nella ripresa poche le occasioni, con la chance di andare in vantaggio che capita sui piedi Castellano, in seguito ad un rigore assegnato per fallo in area di rigore a favore dell’Ercolanese. Il calciatore dei padroni di casa si fa peró ipnotizzare da Maiellaro. Nel finale la Puteolana si fa vedere in contropiede con Guarracino che l’occasione per portare i Diavoli Rossi in vantaggio, ma dall’interno dell’area Manno gli nega la gioia del gol

LE SQUADRE IN CAMPO – Ercolanese: Manno, Liguori, Menna (65’ Di Gennaro), Molisso, Capogrosso, De Carlo, Messina, Castellano, Orefice (75’ Marino), Mirante (65’ Vitagliano), Lucignano (65’ Basso). A disp.: Mango, Petrosino, Basso, Nardelli, Langella. All.: Perrella

Puteolana: Caparro, Balzano, Petrarca, Casale, Di Martino (67’ D’Ascia), Di Napoli, De Rosa (67’ Di Giorgio), Marigliano, Evacuo (83’ Accietto), Grezio (56’ Guarracino), De Simone (35’ De Simone. A disp.: Amelio, Sica, Fontanarosa, Gioielli. All.: Marra

Ammonizioni: Lucignano – Marigliano, Di Napoli, Di Giorgio, Petrarca

Espulsioni: 34’ Caparro