QUARTO – Dopo gli 8 casi di Covid registrati nei giorni scorsi nella squadra di calcetto maschile, arrivano buone notizie per la Asd Futsal Quarto: tutte le ragazze della squadra femminile sono risultate negative ai tamponi. Scongiurato dunque il pericolo di casi tra le calcettiste, che nei giorni scorsi erano finite in isolamento domiciliare per contatti avuti con il vice allenatore risultato positivo. Nei prossimi giorni i giocatori contagiati saranno sottoposti a un secondo tampone che, in caso di negatività, attesterà la definitiva guarigione consentendo il ritorno all’attività agonistica.