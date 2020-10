BACOLI – Positivo al Covid e con sintomi se ne andava a spasso per la città, nonostante fosse obbligato all’isolamento domiciliare. Un uomo residente a Bacoli è stato denunciato questa mattina dal sindaco Josi Della Ragione dopo che in più occasioni aveva violato l’obbligo di rimanere a casa. “Dobbiamo essere responsabili. Ho sollecitato tutte le forze dell’ordine del territorio ad un maggior controllo, soprattutto di chi è in quarantena” ha spiegato il primo cittadino.

ALTRI CASI – Intanto aumenta il numero dei contagiati in città: quest’oggi l’Asl Napoli 2 Nord ha ufficializzato che 4 nuovi cittadini di Bacoli sono risultati positivi al Covid-19. Due casi sono afferenti al link epidemiologico di Monte di Procida, uno è un familiare di un caso bacolese già risultato positivo, mentre un altro è ricoverato in ospedale, non in terapia intensiva, e uno è guarito. I casi attualmente positivi in città sono 22.