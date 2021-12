POZZUOLI – Domani, sabato 11 dicembre, alle ore 11.30, il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella, con una solenne celebrazione eucaristica riapre al culto la chiesa Santa Maria delle Grazie dopo sette anni di minuziosi lavori strutturali e di restauro. Concelebra il vescovo ausiliare di Pozzuoli, monsignor Carlo Villano, insieme al parroco don Antonio Russo.

L’EVENTO – Saranno presenti il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia; il dirigente della Direzione 5 – coordinamento urbanistica e governo del territorio, Agostino Di Lorenzo; la soprintendente per l’archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli Teresa Elena Cinquantaquattro; il comandante della Compagnia Carabinieri Pozzuoli, capitano Marco Liguori; il comandante della Stazione Carabinieri Pozzuoli, maresciallo capo Pasquale Bilancio; il comandante della Capitaneria di Porto Pozzuoli, tenente di vascello Mario Atella; il dirigente Commissariato Polizia di Stato Pozzuoli, vice questore Domenico Avallone; il comandante della Compagnia Guardia di Finanza Pozzuoli, capitano Francesco Giannotta, il Comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, tenente colonnello Silvia Mignone; il funzionario storico dell’arte, il funzionario di zona tutela architettonica e il funzionario restauratore conservatore della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Marianna Merolle, Marco De Napoli e Palma Recchia; il direttore dei lavori architetto Alessandro Castagnaro e l’equipe che ha curato il recupero della chiesa. Sarà presente anche il gonfalone della città di Pozzuoli. La chiesa sarà aperta alle ore 10 per accogliere i fedeli e le autorità che parteciperanno alla funzione religiosa e resterà aperta anche dopo la celebrazione per quanti vorranno visitarla.