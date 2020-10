POZZUOLI – Nelle ultime 24 ore a Pozzuoli 12 persone sono risultate positive al Covid e una è guarita definitivamente. Tra i nuovi contagiati ci sono sintomaci e qualche asintomaco. Sono quasi tutti in isolamento domiciliare. Il ricovero è stato necessario per alcuni di loro. Dopo il nuovo bollettino diramato dall’Asl a Pozzuoli, ad oggi, sono 480 in tutto le persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 300 sono attualmente contagiate, 167 sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.