BACOLI – Tre cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus. Uno tra loro è ricoverato in ospedale; gli altri due si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime ore si sta tracciando il link epidemiologico per ricostruire la catena dei contagi ed effettuare nuovi tamponi. Il bilancio dei positivi in città sale a 47. Di questi, 45 sono in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverati, ma non in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore arriva anche una buona notizia: una cittadina bacolese, ricoverata con sintomi dopo essere risultata positiva al coronavirus, è guarita ed è finalmente tornata a casa. «Esorto tutti a rispettare le regole. Dobbiamo superare questa nuova fase della pandemia insieme», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Intanto tutti i dipendenti comunali, a partire da stamane e in via precauzionale, si stanno sottoponendo ai test sierologici.