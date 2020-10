QUARTO – Sono sette i nuovi casi di coronavirus a Quarto. Nelle ultime 24 ore sono guarite due persone. Il bilancio dei cittadini attualmente positivi sale a 91, di cui 90 in isolamento domiciliare e una persona ospedalizzata. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 192 i cittadini quartesi ad aver contratto il Covid-19. «Questi dati sono, purtroppo, in linea con il trend regionale e nazionale – spiega il sindaco Antonio Sabino – . Siamo in una fase nuova, delicata, dell’emergenza. Dobbiamo assolutamente essere più rigorosi, più attenti, più prudenti. In vista del weekend limitiamo gli spostamenti e le uscite, limitiamo gli incontri con persone non appartenenti al vostro nucleo familiare. Indossiamo la mascherina, manteniamo la distanza e fermiamo la diffusione del contagio».