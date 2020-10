MONTE DI PROCIDA – Ci sono altri 10 nuovi contagi a Monte di Procida. Si tratta, in gran parte, di soggetti non collegati ai link dei giorni scorsi. In totale le persone attualmente contagiate nel piccolo comune flegreo sono 95, di questi diversi sono ricoverati in ospedale.

L’APPELLO – «È evidente, ormai, che siamo in una nuova fase dell’epidemia e il numero di casi accertati nel nostro Comune inizia ad assumere proporzioni importanti, così come nel resto della Campania. -ha detto il sindaco Peppe Pugliese- Evitiamo di allarmarci, ma allo stesso tempo assumiamo atteggiamenti ancor più responsabili, rispettando rigorosamente tutte le regole che ci proteggono dal rischio di contagio. Vi invito, quindi, a limitare gli spostamenti ed a ridurre drasticamente gli incontri con amici e parenti al di fuori del proprio nucleo familiare. Restate quanto più possibile a casa, evitate assolutamente gli assembramenti e utilizzate sempre la mascherina. Oggi, purtroppo, è stato ospedalizzato un altro nostro concittadino ed altri sono in procinto di essere ricoverati, per cui impegniamoci tutti, seriamente, per tutelare la salute delle nostre famiglie e dei nostri cari.»