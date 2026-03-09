Distretto 35 dell’ASL, il sindaco di Pozzuoli: «La mia amministrazione sempre attenta ai servizi sanitari»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli: «Gentile Direttore, in merito all’articolo pubblicato sul Suo giornale, sul trasferimento dei laboratori ASL da Via Terracciano a Monterusciello, ritengo opportuno precisare alcuni aspetti nell’interesse dei cittadini. Questa amministrazione è da sempre attenta alla tutela dei servizi sanitari sul territorio e sta seguendo con grande attenzione la vicenda relativa al trasferimento degli ambulatori dell’ASL, programmata anni addietro. Il nostro obiettivo è chiaro: evitare qualsiasi interruzione o riduzione dei servizi ai cittadini, garantendo al contempo la piena funzionalità delle strutture sanitarie territoriali, che hanno bisogno di sedi adeguate e funzionali. Proprio per questo sono in corso interlocuzioni istituzionali con la presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Regione Campania, Loredana Raia, e con la direttrice generale della ASL Napoli 2 Nord, Monica Vanni, per individuare eventuali soluzioni e sedi alternative che consentano di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie per la nostra comunità.

È bene ricordare, inoltre, che negli ultimi mesi sono stati compiuti passi importanti nel rafforzamento della sanità territoriale cittadina: è stata aperta una Casa della Comunità ad Arco Felice, a breve ne sarà attivata un’altra a Monterusciello e, sempre a Monterusciello, è prevista anche l’apertura di un Ospedale di Comunità, per i quali il Comune di Pozzuoli ha messo a disposizione edifici di sua proprietà. Si tratta di strutture fondamentali per avvicinare sempre di più i servizi sanitari ai cittadini, riducendo la pressione sul Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie e garantendo tempi di attesa più brevi e maggiore attenzione ai singoli utenti. Per quanto riguarda il dibattito politico, voglio ribadire con chiarezza che tutti i consiglieri comunali, insieme alla Giunta e agli uffici comunali, sono quotidianamente al lavoro per il bene della città, con spirito di responsabilità e con l’unico obiettivo di tutelare gli interessi della comunità di Pozzuoli. Il confronto è sempre utile, ma è giusto che i cittadini sappiano che su questi temi l’amministrazione comunale è pienamente impegnata e continua a lavorare, in collaborazione con le istituzioni sanitarie regionali e con l’ASL, per garantire servizi e diritti alla nostra comunità».