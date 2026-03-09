All’ospedale di Pozzuoli arriva il regalo sospeso UNICEF

POZZUOLI – Oggi a Pozzuoli (Napoli), presso il presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie, l’UNICEF Italia ha consegnato i kit del “Regalo sospeso”, realizzati da Clementoni, ai bambini ospiti della struttura. Il “Regalo sospeso” è un’iniziativa realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con CLEMENTONI a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. A Napoli, Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Emilia Narciso, Presidente del comitato UNICEF Campania, Tommaso Montini, Presidente del comitato UNICEF Napoli, accompagnati da alcuni volontari YOUNICEF della Campania hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti presso il presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie. “Siamo orgogliosi di poter contribuire, insieme a UNICEF, a un’iniziativa che unisce gioco, educazione e solidarietà. Il “Regalo sospeso” rappresenta per noi un modo concreto per stare vicino ai bambini che vivono momenti difficili e per promuovere, attraverso il gioco, i valori e i diritti dell’infanzia” – ha aggiunto Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata e Area Test, Clementoni.

L’INIZIATIVA – “Un’iniziativa molto importante che non ha solo un alto valore simbolico, ma anche pratico e immediato: ogni “Regalo Sospeso” che consegniamo non rende solo felice il bambino o la bambina che lo riceve, ma anche coloro che vivono in contesti di emergenza e che potranno beneficiare degli aiuti dell’UNICEF. Grazie al Presidio Ospedaliero per averci consentito di essere qui e di portare un sorriso a tanti bambini ospiti della struttura.” ha spiegato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “La salute dei bambini è un bene prezioso ed è fondamentale che tutti gli attori pubblici e privati che lavorano a tutela dell’infanzia facciano rete. Così come l’UNICEF si fa carico a livello internazionale di promuovere quotidianamente diritti e migliori condizioni di vita per i nostri piccoli, allo stesso modo gli operatori del Sistema sanitario nazionale danno il meglio di sé ogni giorno per offrire le cure più appropriate e tempestive affinché i nostri bambini possano vivere in salute. E’ importante che questa iniziativa sia stata fatta a Pozzuoli e in Campania, regione più giovane d’Italia, ma anche con un alto tasso di deprivazione e povertà educativa. Insieme possiamo provare ad invertire questa tendenza, anche con un gesto simbolico come il ‘regalo sospeso’, che oltre a donare un sorriso contribuisce a rafforzare la fiducia nelle istituzioni sanitarie e ribadisce l’importanza dell’umanizzazione delle cure“, ha spiegato Monica Vanni, Direttore generale della ASL Napoli 2 Nord. I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.