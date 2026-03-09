Terno al Lotto a Monte di Procida: vinti 15mila euro

MONTE DI PROCIDA – Festeggia la Campania grazie al Lotto. Nei concorsi di venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026, come riporta Agipronews, sono stati distribuiti tra Napoli e provincia oltre 36mila euro totali, tra le vincite maggiori. Il 6 marzo premio da 7mila e 125 euro in Corso Arnaldo Lucci a Napoli con tre ambi e un terno. Il giorno successivo, 7 marzo, un terno è valso una vincita da 15mila e 750 euro in via Cappella a Monte di Procida. Mentre presso il punto vendita in via San Salvatore a Casoria a Napoli vinti 14mila euro con un ambo e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 273 milioni di euro da inizio anno.