Disordini in una trasferta della Puteolana 1909, notificati 6 Daspo

POZZUOLI – Sono sei i Daspo notificati dai carabinieri della Compagnia di Ischia in seguito all’incontro calcistico del 6 aprile scorso tra “A.S.D. Lacco Ameno 2013 e “A.S.D. Puteolana 1909”, valevole per il campionato di prima categoria in Campania. Della durata di 1 anno il provvedimento applicato ad un 42enne di Forio, per il suo coinvolgimento durante i disordini in campo. E ancora ad un 16enne di Lacco Ameno per aver rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e a un 15enne per essersi arrampicato sulla recinzione di gioco in un tentativo di invasione di campo. Stesso motivo per altri due tifosi di 26 e 16 anni. Di 4 anni la durata del provvedimento applicato ad un 31enne, per aver scavalcato la recinzione di gioco, invaso il campo e colpito un giocatore del Lacco Ameno con un pugno.