POZZUOLI/ Lavori in corso, oggi la zona bassa della città senz’acqua

POZZUOLI – Nella giornata di oggi, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sarà interrotta la fornitura d’acqua alle utenze della zona bassa della città. Lo rende noto il Comune di Pozzuoli che fa sapere che il disservizio parte da via Napoli, altezza incrocio via San Francesco Gerolomini, fino a Via Raimondo Annecchino altezza civico 131, vie limitrofe ed ivi incluso il Centro Storico. L’interruzione è dovuta a lavorazioni da effettuarsi in via Napoli.