Incendio nella concessionaria a Bacoli, il titolare: «Nessuno ci ferma»

BACOLI – È con un nuovo video, pubblicato su TikTok, che il titolare della concessionaria “American Auto” di Bacoli si rivolge ai suoi clienti per spiegare quanto accaduto due notti fa nella sua attività in viale Olimpico. «Sono una persona seria, umile e precisa. Oggi, invece di presentarvi le macchine nuove che abbiamo scaricato in deposito, vi presento queste auto distrutte – dice – Ci sono persone che solo così possono contrastare un commerciante come me. Vedete cosa hanno fatto! Ringrazio i vigili del fuoco, esperti e coraggiosi che hanno spento il rogo, e i carabinieri. Chi ha commesso questo atto, non può combatterci commercialmente e ha colpito in questo modo. Fortunatamente non ci hanno sfiorato minimamente, nessuno ci ferma. Andiamo avanti per la nostra strada». Nella notte tra martedì e mercoledì sono state date alle fiamme cinque auto e una moto e sono stati danneggiati altri 4 veicoli presenti nella concessionaria. A indagare sul rogo, di chiara matrice dolosa dato anche il rinvenimento delle taniche di benzina, sono i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli che hanno ascoltato il titolare e acquisito immagini dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.