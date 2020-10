MONTE DI PROCIDA – Dipendente positivo al coronavirus, chiuso il Comune di Monte di Procida. Oggi il Municipio è off-limits sia per il personale che per il pubblico: in corso c’è una sanificazione straordinaria di tutti i locali. «Voglio evidenziare che la persona in questione, in presenza di lievi sintomi, era già isolata presso il proprio domicilio da circa una settimana», ha precisato il sindaco Giuseppe Pugliese. I casi di coronavirus in città sono attualmente 82. «Ribadisco che gli irresponsabili che non comunicheranno la propria positività o chi dovesse violare gli obblighi di quarantena e isolamento saranno denunciati senza alcuna esitazione. Gli errori non saranno tollerati, dobbiamo difendere la salute di tutti», tuona il primo cittadino montese.