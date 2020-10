BACOLI – Chiusi due ristoranti a Bacoli. Al loro interno si stavano svolgendo cerimonie e in un locale erano presenti oltre 120 invitati. Duro il commento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha condannato l’episodio: «Uno schiaffo a tutte quelle attività che, pur subendo un danno economico, stanno rispettando le regole. Ringrazio la Guardia di Finanza, ed il comandante Francesco Alloni, per il solerte intervento». Nella giornata di ieri sono state sanzionate pure diverse persone che, in strada o nei bar, non indossavano la mascherina.