POZZUOLI – Per consentire il ripristino della pavimentazione della sede stradale, un tratto di via Solfatara resterà chiuso al transito veicolare per tre notti, quelle comprese tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, tra giovedì 22 e venerdì 23 e tra venerdì 23 e sabato 24, dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo. Il tratto interessato dai lavori va dall’incrocio con la variante Solfatara (incluso) all’incrocio con via Vecchia San Gennaro e su di esso vigerà anche il divieto di sosta. Durante la temporanea chiusura di via Solfatara saranno istituiti due percorsi alternativi. I veicoli che intenderanno procedere in direzione di Napoli, saranno obbligati ad impegnare, all’altezza di Via Fascione, la Variante Solfatara e a svoltare a sinistra su Via Vecchia delle Vigne e proseguire lungo il percorso costituito da Traversa Solfatara (nuova viabilità di emergenza), Seconda Traversa Coste di Agnano e Via Coste di Agnano (sulle quali sarà istituito il senso unico di marcia), con rientro sulla Via Solfatara. Quelli invece provenienti da Napoli e diretti a Pozzuoli dovranno svoltare su via Vecchia San Gennaro e proseguire fino a via Rosini per rientrare sulla viabilità ordinaria.