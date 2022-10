POZZUOLI – «Non è ancora certo che si tratti effettivamente di mandragora. Alcuni esperti non escludono che possa trattarsi anche di stramonio o altra pianta similare. Proprio per questo una task force sta analizzando centinaia di kg di prodotti sequestrati a Volla per arrivare a capire in modo preciso di che pianta si tratti e come sia entrata nella filiera alimentare. -è quanto fa sapere il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli –Mercoledì alle 12 ci sarà una commissione straordinaria per ascoltare nella sede del consiglio regionale della Campania i responsabili dell’ Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (Orsa), le Asl di competenza, l’Istituto superiore di Sanità, l’Istituto zooprofilattico, gli esperti dell’orto botanico di Napoli, le associazioni categoria e dei consumatori per verificare la situazione sicurezza alimentare e per dare informazioni precise ai cittadini. In quell’occasione gli esperti potranno fornirci tutte le delucidazioni e spiegazioni del caso».