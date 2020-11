BACOLI – Su 112 tamponi esaminati 19 sono risultati positivi al coronavirus, mentre 3 persone sono guarite definitivamente. E’ il bilancio delle ultime 24 ore a Bacoli dove attualmente i residenti positivi sono 164, di cui 2 sono ricoverati in ospedale. «Una parte sono asintomatici. Molti manifestano sintomi. Febbre alta, dolori. Non hanno bisogno di assistenza ospedaliera, ma attraverso farmaci, prescritti dal medico di base, stanno curando i disagi fisici causati da questa pandemia. Non è uno scherzo, ma ci sono intere famiglie che stanno vivendo giorni di preoccupazione ed agonia.»