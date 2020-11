QUARTO – «Mancano bombole d’ossigeno, se ne avete anche vuote portatele alle farmacie» E’ l’appello lanciato questa sera dal sindaco di Quarto Antonio Sabino, dopo le richieste di aiuto pervenute da parte degli operatori del 118 che in questi giorni stanno facendo i conti con le difficoltà nel reperire bombole «Ho ricevuto tantissime segnalazioni da operatori medici e sanitari i quali mi hanno rappresentato che, in queste ore, la difficoltà maggiore è la reperibilità di ossigeno, non solo per i pazienti Covid ma anche per i cronici e gli allettati. -ha detto il sindaco- Invito, pertanto, chi avesse bombole di ossigeno in casa, vuote o inutilizzate, di riportarle urgentemente presso le farmacie dove sono state ritirate. La collaborazione, in un momento delicato come questo, è fondamentale. Ognuno deve fare la propria parte».