POZZUOLI – Un nuovo incendio è divampato all’interno della centrale Enel di via Fascione. In questo momento sul posto ci sono i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. L’ aria è irresponsabile e l’intera zona è avvolta dal fumo. Il rogo è stato provocato dallo stesso trasformato distrutto due giorni fa. (seguiranno aggiornamenti)