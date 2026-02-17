Dal lavoro dei ragazzi dell’Ipm di Nisida il premio per il festival del corto Nafafe’

NISIDA – Una ceramica artistica raffigurante un tradizionale corno napoletano, lavorato a mano dalla cooperativa sociale che opera presso l’Istituto penale minorile di Nisida, sarà l’ambito premio di Nafafe’, festival dei cortometraggi e dei documentari in programma dal 9 al 12 marzo prossimi presso il Cinema America Hall di Napoli. L’opera è uno dei pezzi pregiati del Laboratorio Nesis, che nasce nell’Ipm napoletano, dove, con la supervisione dei soci volontari della cooperativa, con la guida di due maestri ceramisti, i giovani ospiti del penitenziario di Nisida producono i manufatti firmati “’Nciarmato a Nisida”, il cui acquisto contribuisce al finanziamento delle attività.

IL FESTIVAL – “Siamo contenti della collaborazione con il festival Nafafe’ – dice Luciano Peruzy, presidente dell’associazione ‘Nciarmato a Nisida – perché ci consente di tenere insieme lavoro sociale e impegno culturale per la città”. “Il premio Nafafe’ è assegnato dai ragazzi di alcune scuole napoletane – dice Tommaso Gabriele, dell’organizzazione del festival -; il fatto che la ceramica artistica che lo rappresenta sia lavorata da altri ragazzi meno fortunati, costruisce una connessione culturale e sociale tra le parti più vive della città”. Nafafe’ quest’anno è alla sua seconda edizione, dopo il successo di pubblico e critica dello scorso anno, che vide come vincitore l’attore e regista Biagio Manna, col suo “Vincenza Birillo”. E’ aperta in questi giorni sulla piattaforma online FilmFreeway una call per la raccolta delle candidature di cortometraggi e docufilm brevi. Sono già circa seicento le proposte. Da queste saranno selezionate le opere che saranno proiettate durante il concorso dal 9 al 12 marzo. La giuria del premio sarà composta da studenti di alcuni istituti superiori della città. Al lavoro ci sarà anche una giuria tecnica che assegnerà un ulteriore premio, quello della critica, anch’esso lavorato nel laboratorio di Nisida.