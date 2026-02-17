BACOLI/La Capitaneria di Porto rimuove decine di ormeggi abusivi a Marina Grande

BACOLI – Decine di barche ormeggiate abusivamente. E’ quanto, da mesi, la Capitaneria di Porto ha rilevato a Marina Grande. Questa mattina, dopo molte diffide ai proprietari residenti, i guarda coste hanno deciso di agire rimuovendo le barche e sequestrando alcuni natanti. L’intervento ha riguardato la bonifica e la messa in sicurezza della spiaggia di Marina Grande e del tratto di costa fino a Cannito, invaso da barche e “corpi morti” irregolari: blocchi di cemento, ferro, plastica e catene posizionati abusivamente per l’ormeggio di natanti da pesca e da diporto, pericolosi per la balneazione e altamente inquinanti. A guidare l’azione sono state la Capitaneria di Porto di Baia e di Pozzuoli, rispondendo alle segnalazioni di residenti e turisti che denunciavano l’impossibilità di accedere liberamente a tratti di litorale. Per i proprietari delle barche sequestrate ora c’è il rischio di una denuncia per occupazione abusiva di area demaniale e deturpamento ambientale.