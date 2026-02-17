Truffe in tutta Italia, 49enne arrestato a Napoli

NAPOLI – Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 12 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati di truffa, commessi tra il 2013 e il 2016 a Napoli, Pesaro, Formia, Gaeta, Terracina, Latina, Velletri, Colleferro e Botricello.