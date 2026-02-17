Al Liceo Seneca di Bacoli incontro sulla legalità con Don Luigi Merola

BACOLI – L’associazione AR.TU’, in collaborazione con il Liceo Statale “Lucio Anneo Seneca” di Bacoli, e con il patrocinio morale dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida, presenta l’iniziativa “Il Coraggio di Scegliere”, un appuntamento dedicato ai temi della legalità, della responsabilità individuale e del valore delle scelte consapevoli. L’incontro si terrà martedì 24 febbraio alle ore 10:00, presso l’auditorium del Liceo Seneca, e vedrà la partecipazione straordinaria di Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra e fondatore della Fondazione “A Voce d’e Creature”, da anni impegnato nella tutela dei minori e nella promozione di percorsi educativi alternativi alla criminalità. Don Merola dialogherà con gli studenti del Liceo Seneca su temi cruciali come il coraggio civile, la libertà interiore, la forza delle scelte quotidiane e il ruolo dei giovani nella costruzione di una società più giusta.

L’INCONTRO – Un confronto diretto, autentico, pensato per stimolare consapevolezza e responsabilità. All’iniziativa prenderanno parte anche Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli e Salvatore Scotto di Santolo, Sindaco di Monte di Procida. A moderare l’incontro sarà Monica Carannante, presidente dell’associazione AR.TU’, da anni impegnata nella promozione di percorsi educativi, culturali ed emotivi rivolti ai giovani e alla comunità. “Il coraggio di scegliere è un atto quotidiano, – spiega Carannante – un gesto che richiede consapevolezza, presenza e responsabilità. Abbiamo voluto portare ai ragazzi una testimonianza forte, concreta, capace di mostrare che la legalità non è un concetto astratto, ma un modo di stare nel mondo. Don Luigi Merola rappresenta un esempio luminoso di resistenza, di amore per la vita e di fiducia nei giovani. Come associazione AR.TU’ crediamo profondamente nel potere educativo delle parole e degli incontri: è lì che nascono i cambiamenti veri. Ringrazio il Liceo Seneca, la Dirigente Maria Palma e i docenti per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa, e i Comuni di Bacoli e Monte di Procida per il loro sostegno. Insieme possiamo costruire comunità più consapevoli, più sensibili, più coraggiose.”