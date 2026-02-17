BACOLI/ Josi pronto ad aderire al Partito Democratico

BACOLI – Dopo 17 anni di politica civica, il sindaco di Bacoli Josi della Ragione è pronto ad entrare in un partito. Sarà il PD la sua nuova casa. Lo farà dopo la campagna elettorale condotta a sostegno della neo eletta consigliera regionale dem Francesca Amirante. L’adesione al Partito Democratico rappresenta solo il primo passo verso una candidatura all’interno del listino plurinominale per le elezioni politiche del 2027. Una promessa che il primo cittadino bacolese avrebbe strappato, a margine delle ultime elezioni regionali, alla segretaria Elly Schlein e al deputato Marco Sarracino.

IL RUOLO DI FREEBACOLI – Cosa farà ora Free Bacoli, storico movimento che da oltre quindici anni vive attraverso Josi? Con il leader che entra nel Pd puntando Roma, si apre anche il toto nomi per la sua successione in vista delle prossime comunali. Tra i più papabili a prendere la leadership c’è il vice sindaco e fedelissimo Mauro Cucco. Seguono i due consiglieri di maggioranza Vittorio Ambrosino e Rosaria Di Meo, che non hanno mai nascosto la volontà di voler prendere il “testimone” lasciato da Josi Gerardo Della Ragione.