A Pozzuoli va in scena “Corto Flegreo 48 ore”

POZZUOLI – Al via “Corto Flegreo 48 ore” con la proiezione dei cortometraggi e la presentazione dei finalisti del Contest Cinematografico.

La serata dedicata al contest cinematografico è organizzata dall’Associazione Liberass A.p.s. per mercoledì 18 febbraio a partire dalle ore 18 presso l’Hotel Gli Dei. Durante l’incontro sarà possibile assistere alla proiezione delle opere realizzate e conoscere i protagonisti del progetto, con la partecipazione di: Maria Grazia Siciliano, Presidente Associazione Liberass A.p.s.; Francesco Della Calce, critico cinematografico; Simone Larocca, regista; Francesco Lemma, Art Director. Si tratta di un appuntamento dedicato al cinema, al territorio e ai nuovi talenti, con un format dinamico e creativo: 48 ore per realizzare un cortometraggio.