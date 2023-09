Dal 4 settembre su Canale 21 torna il VG21 Mattina

AREA FLEGREA – La Campania, dall’alba, in diretta: questo lo slogan che accompagnerà l’edizione del 2023-24 del VG21 Mattina. Da lunedì 4 settembre l’informazione live di Canale 21 torna a “farsi in quattro” con le morning news dal lunedì al venerdì, sia sul digitale terrestre (canale 10 in Campania e 19 nel Lazio su Canale 21 Extra), sia in web streaming su canale21.it. Prima grande novità lo start: non più dalle 6.30 ma dalle 6 per essere ancora più tempestivi, aggiornati, completi e vicini alla Campania che si sveglia. Ma lo sguardo ai panorami più belli con webcam esclusive, le notizie del giorno, le prime pagine dei giornali e i punti su meteo, traffico e viabilità sono solo l’antipasto di un appuntamento sempre ricco di informazioni utili, per cominciare al meglio la giornata. Alle 7.30 il tradizionale appuntamento carico di fede e pietà popolare, con la Santa Messa in diretta dalla Casa di Loreto. Dalle 8.00 alle 8.30 di nuovo insieme tra collegamenti in esterna, dibattiti sui temi del momento, tantissime rubriche che vanno dal fitness alla cucina, dalla salute al giardinaggio, dai consumi alle questioni fiscali, legali e condominiali.

I CONTATTI – Novità assoluta “La Campania in diretta”, una finestra quotidiana e itinerante che dal lunedì al giovedì vi porterà in tutte le province, portando in primo piano l’attualità su Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Sempre ampio lo spazio ai telespettatori grazie all’ “SOS 21”, una linea WhatsApp aperta 24 ore su 24 per segnalare problemi, disservizi e disagi, ma anche per condividere panorami e storie da raccontare: basta salvare il numero sulla rubrica del proprio smartphone e inviare foto, video e messaggi allo 081-7623994.