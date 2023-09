È morto l’avvocato Coppola, ex sindaco di Bacoli difese Enzo Tortora. Il cordoglio del mondo forense

BACOLI – Il mondo forense e la città di Bacoli piangono per la scomparsa di dell’avvocato Antonio Coppola, ex sindaco e tra le più autorevoli figure dell’ordine degli avvocati e della camera penale.

IL CORDOGLIO –“Oltre ad essere stato Consigliere dell’Ordine e della Camera Penale, dove si è distinto per aver coniugato in maniera perfetta la innata eleganza nei modi con il rigore morale che deve sempre contraddistinguere la rappresentanza forense, Egli viene ricordato per le sue arringhe difensive, per le sue difese, dove associava tecnicismo, sempre utilmente mirato ad evidenziare le contraddizioni della tesi accusatoria e passione oratoria, frutto della grandissima preparazione culturale e giuridica che gli apparteneva, da indiscusso Maestro dell’arte forense quale è stato. Una Sua immensa difesa è già scolpita nella storia giudiziaria moderna del nostro Paese: quella di Enzo Tortora, vittima illustre di una giustizia che, purtroppo, non poche volte, ha perso e perde l’orientamento e il buon senso, ai danni di tante, troppe vittime magari meno conosciute ma innocenti come il compianto Tortora. Alla famiglia, gli adorati figli e colleghi Enrico e Fabio, che ne seguono le orme, l’abbraccio e le condoglianze più sincere ed affettuose.” È il ricordo dell’avvocato Alfredo Sorge.