POZZUOLI/ Pontile abusivo sequestrato a Lucrino: due persone denunciate

POZZUOLI – Nella mattinata di ieri, nell’ambito di un’operazione di polizia congiunta pianificata con la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, il Nucleo Operativo di Protezione Ambientale della Guardia Costiera di Pozzuoli a seguito di controllo demaniale presso uno stabilimento balneare a Lucrino, ha provveduto a denunciare un esercente per aver abusivamente edificato un pontile adibito all’attracco

di unità da diporto. Mentre il manufatto risultava privo delle necessarie autorizzazioni demaniali e di sicurezza, nell’area immediatamente adiacente veniva constatata la presenza di un illecito accumulo di rifiuti di materiali ferrosi, prontamente posta sotto sequestro.

I DENUNCIATI – Al termine dell’attività sono state identificate e deferite 2 persone all’Autorità Giudiziaria per l’abusiva occupazione di area demaniale marittima, l’inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, nonché per illeciti di tipo urbanistico e per l’accumulo indiscriminato di rifiuti, con il sequestro cautelativo di un pontile delle dimensioni di 18mtX1,40 e di un’area delle dimensioni di circa 6 metri quadrati adibita ad accumulo rifiuti.