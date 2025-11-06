Da Monte di Procida parte l’avventura in Regione: Nunzia Nigro candidata alle elezioni

MONTE DI PROCIDA – Riceviamo e pubblichiamo da Nunzia Nigro.

«L’Area Flegrea ha bisogno di una voce forte, di essere rappresentata all’interno di un’Istituzione fondamentale come la Regione Campania. Quando mi è stato chiesto di impegnarmi personalmente, di metterci la faccia, di scendere in campo e combattere una battaglia che e’ di tutti i cittadini che vivono, come me, in una terra meravigliosa e complessa, ho risposto: SI

Sono NUNZIA NIGRO, un avvocato, impegnata politicamente da tanti anni. Ho ricoperto ruoli da amministratore comunale, ma soprattutto vivo sulla mia pelle i problemi e le speranze della cittadinanza e combatto, a prescindere dai ruoli istituzionali, per la tutela dei diritti di chi non ha voce.

La Politica, quella con la P maiuscola, per me è servizio, è ascolto. Responsabilità verso la Comunità. Ho scelto di mettere la mia esperienza giuridica ed amministrativa ed il mio impegno, al servizio del territorio in cui sono nata e cresciuta. La Nostra è una terra ricca di storia, risorse naturali e potenzialità economiche, che in questo particolare momento storico ha più che mai bisogno di soluzioni su temi urgenti e non piu’ rimandabili.

Da affrontare c’è soprattutto il fenomeno vulcanico “ bradisismo” in quanto l’area è ancora oggi caratterizzata da un livello di allerta giallo; c’è bisogno di risolvere la problematica delle vie di fuga e dare risposte alla cittadinanza, per farla restare e garantirle un Futuro migliore, ma soprattutto Sicuro.

In Regione nei prossimi 5 anni, si dovrà intervenire su trasporti, infrastrutture, sicurezza e soprattutto sanità.

La salute è un DIRITTO Fondamentale. unico diritto definito “inviolabile”, sancito dalla Costituzione Italiana all.art.32 ,che deve essere garantito a Tutti e troppe volte l’assistenza non è garantita nella maniera adeguata .

Le priorità che voglio portare sul tavolo regionale sono:

* migliorare le infrastrutture e potenziare ed implementare i collegamenti tra l’Area Flegrea e il resto della Campania;

* strutturare piani di sicurezza esecutivi per le emergenze dovute al fenomeno bradisismico, per tutelare e proteggere i cittadini ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare;

* rafforzare i servizi sanitari e sociali, garantendo maggiore presenza e qualità sul territorio;

* tutelare l’Ambiente con interventi di prevenzione e bonifica;

*sostenere i giovani, i professionisti e le imprese locali semplificando l’accesso ai Fondi europei, in modo da incentivare l’occupazione.

La mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania nasce dalla convinzione che, Palazzo Santa Lucia possa e debba offrire ancora di più, nonostante i progressi di questi ultimi anni, in termini di opportunità, servizi e qualità della vita .

Credo in una Regione che ascolta e che investe nelle persone e sostiene le comunità.

Credo in una Politica del fare, che non si limita a promettere, ma costruisce soluzioni condivise e sostenibili.

L’esperienza maturata come amministratrice, mi ha insegnato che la Buona Politica nasce dalla conoscenza dei problemi reali e dalla capacità di affrontarli in maniera concreta .

Ho scelto di accettare la candidatura nella lista Avanti Campania PSI ,nella coalizione a sostegno della candidatura di Roberto Fico a Presidente della Regione, perché è una lista riformista, cattolica e civica, vicina ai miei valori e al mio percorso formativo e di vita, convinta sempre di più, che questa formazione possa garantire quella Buona Politica, di cui ha bisogno la Campania.

Con passione, dedizione, trasparenza e senso delle Istituzioni, intendo portare avanti le istanze dei cittadini dell’Area Flegrea e dei territori campani, con serietà ed impegno quotidiano.

Chi mi conosce, sa’ quale e quanto è il mio impegno quotidiano, quanta la mia Passione.

Chi non mi conosce avrà modo di vedere pienamente ripagata la sua fiducia. AVANTI CAMPANIA !! »

*spazio elettorale autogestito