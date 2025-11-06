A Pozzuoli giornata gratuita interamente dedicata alla prevenzione e alla salute

POZZUOLI – Il 29 novembre, presso lo studio del Dottor Giuseppe Cutolo, nutrizionista, in Via Raimondo Annecchino, si terrà una giornata gratuita interamente dedicata alla prevenzione e alla salute. Durante l’evento sarà presente un ematologo per la lettura delle analisi del sangue, e i partecipanti potranno effettuare eco addome completo, elettrocardiogramma e impedenziometria, tutto in forma completamente gratuita. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un aiuto concreto a chi non ha la possibilità economica di accedere a questi importanti controlli, promuovendo la prevenzione come strumento essenziale di benessere e come diritto per tutti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, in quanto i posti sono limitati. Per informazioni: 3898291301.