Cumana, sospesa per tre giorni la tratta Fuorigrotta-Bagnoli

BACOLI – È stata disposta la chiusura temporanea di via Nuova Agnano per lavori urgenti e per questo motivo, dal 7 agosto al 10 agosto, sarà sospeso il tratto di Cumana tra Fuorigrotta e Bagnoli, Non trova pace il servizio ferroviario della Cumana che già vede interrotta la linea da dazio ad Arco Felice. La Conferenza dei Servizi del Comune di Napoli ha confermato e deliberato la chiusura di via Nuova Agnano per consentire i lavori di rifacimento del passaggio a livello. L’intervento prevede la sospensione del servizio e la chiusura totale al traffico veicolare in via Nuova Agnano, in accordo con il Comune di Napoli. “Tale operazione permetterà – sottolinea l’Eav – di eliminare un rallentamento a 10 km/h presente sul tratto da oltre 15 anni”.

NUOVO PERCORSO – Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti che coinvolgono il passaggio a livello della ferrovia presso la stazione di Agnano, la linea Cumana sarà interrotta tra Fuorigrotta e Bagnoli dal termine del servizio del giorno 6 agosto 2025 fino all’inizio del servizio dell’11 agosto 2025. Tale interruzione si aggiunge a quella già in essere, relativa alla tratta Bagnoli – Arco Felice, attiva dal 18 luglio 2025. Pertanto il servizio ferroviario proseguirà regolarmente sulle tratte Montesanto – Fuorigrotta e Arco Felice – Torregaveta. Al momento Eav non ha comunicato se cisarà un servizio autobus sostitutivo tra Fuorigrotta e Bagnoli.