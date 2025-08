A 23 anni è recordman delle truffe: arrestato 11 volte

ISCHIA – Ha 23 anni, è di Secondigliano ed è l’undicesima volta che viene arrestato per truffa. Siamo ad Ischia e dopo neanche 3 giorni un altro caso di truffa in danno di anziani e un altro arresto da parte dei carabinieri della locale compagnia. Segno tangibile che ci troviamo difronte a vere e proprie organizzazioni criminali che, mediante i loro adepti, attraverso tecniche consolidate e raggiri vogliono depredare di ogni loro bene gli anziani residenti nei diversi Comuni dell’isola.

LA TRUFFA – Sono le 14:30 – altro dato per cui bisogna prestare molta attenzione visto che i truffatori tentano l’approccio durante le calde ore della giornata, momenti in cui gli anziani sono in casa al riparo dal caldo cocente. I carabinieri della compagnia di Ischia ricevono una richiesta di aiuto da parte di un uomo. A casa di sua madre 67enne un uomo ha appena tentato di truffarla ed è fuggito. La donna vive con il proprio marito 73enne e con il fratello 70enne, invalido. I militari corrono nell’appartamento segnalato, nel comune di Forio, mentre vengono diramate le ricerche alla centrale operativa che manda altre gazzelle per setacciare la zona. L’uomo da rintracciare è un giovane con capelli neri e barba folta, è alto circa un metro e settanta, indossa una t-shirt di colore grigio, un pantalone di jeans tipo “Pinocchietto” e ha uno zaino nero. L’anziana vittima viene ascoltata. La tecnica è quella del finto maresciallo. La 67enne vive un forte stato di ansia e di paura per la violenza psicologica subita, non è semplice per i carabinieri raccogliere le prime informazioni. Il finto maresciallo aveva convinto il 73enne a lasciare l’abitazione per andare in caserma mentre la donna avrebbe dovuto riporre sul tavolo il denaro e i gioielli e attendere l’arrivo di un carabiniere. L’uomo non si fa attendere. Avrebbe dovuto fotografare il tutto per poi prelevare il bottino. In quegli attimi la donna comprende il raggiro e si ribella, prende il panno che avvolge i suoi beni e se lo stringe al petto. L’uomo fugge. Passa circa mezz’ora e la gazzella dell’arma individua l’uomo segnalato nell’area imbarchi aliscafi. Il 23enne viene fermato e perquisito. Nelle tasche uno smartphone.