QUARTO – Attività in corso a Quarto da parte del Settore Ambiente e Settore Polizia Municipale. Da questa mattina sono impegnati con 2 pattuglie e 4 autogru per le potature e messa in sicurezza degli alberi di alto fusto pericolosi e per la rimozione coattiva di decine di auto abbandonate nel rione 219.