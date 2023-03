Cumana, ripristinata la tratta Pozzuoli-Arco Felice

POZZUOLI – E’ ripresa la circolazione dei treni lungo la tratta della Cumana tra Pozzuoli e Arco Felice. Da questa mattina il traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo l’interruzione arrivata martedì scorso in seguito alla caduta di un masso che si era staccato in seguito a una scossa finendo nella rete di protezione posta lungo il costone. “Con l’intervento fatto, eliminato il pericolo imminente, sono ripristinate le condizioni di sicurezza per la linea” ha fatto sapere EAV.