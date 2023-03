Napoli verso lo scudetto: il centro storico di Pozzuoli si colora di bianco e azzurro

POZZUOLI – E’ iniziato il conto alla rovescia: ormai solo la matematica separa il Napoli dal suo terzo scudetto e nell’attesa iniziano i preparativi per la storica festa. Il centro storico di Pozzuoli già inizia a colorarsi di bianco e azzurro con festoni montati tra un palazzo e l’altro, in particolare nel vicolo che da Piazza della Repubblica porta alla Darsena. Euforia che va oltre la scaramanzia e che si sta allargando a macchia d’olio anche in altre zone della città. A Monterusciello nei giorni scorsi è partita una “colletta” per colorare d’azzurro anche il quartiere di Reginelle.