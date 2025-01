Cultura, musica e arte si fondono: a Pozzuoli la Luna sorgerà dal Tempio di Serapide

POZZUOLI – Il 5 gennaio 2025, nel giorno che anticipa l’Epifania, il S’Move Festival di Pozzuoli proporrà un doppio spettacolo con la luna, simbolo della terza edizione. Al Tempio di Serapide (dalle 17:00 alle 20:00) andranno in scena performance artistiche, che si ripeteranno ogni 20 minuti, con accesso limitato a 35 persone per volta. Tuttavia, sarà possibile godere dello spettacolo anche dall’esterno del sito, arricchito con l’installazione di una luna luminosa. Alla Darsena di Pozzuoli, invece, dalle 16:30 a mezzanotte si esibiranno artisti di fama internazionale come Anané e Louie Vega, Alex Bohemien e altri DJ della crew di Adunanza. Inoltre, ci sarà un tributo a Luigi Pontillo con live painting realizzati da Fabio Gargiulo, Fabio Bellopede e Martino Ds, arricchendo l’evento con un’esperienza artistica dal vivo. L’apertura straordinaria del Tempio è resa possibile grazie al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, al progetto S’MOVE, all’art garage e al Comune di Pozzuoli. Un momento unico dove si fondono cultura, musica e arte.