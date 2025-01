POZZUOLI/ Fiamme al ristorante “Rodan” nel quartiere di Monterusciello

POZZUOLI – Un incendio è divampato all’interno del “Rodan”, nel quartiere di Monterusciello. Sul posto in questi minuti ci sono tre autobotti dei vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. Al momento non si conosce la natura del rogo che nel primo pomeriggio ha colpito il locale che sorge in via Viviani. Sul posto sono giunte anche diverse auto dei carabinieri. Le fiamme sarebbero divampate nei locali della pizzeria, in un’area attigua al ristorante.

*seguiranno aggiornamenti