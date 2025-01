Voragine alla stazione della Cumana di Pozzuoli: potenziato il servizio di navette

POZZUOLI – Si allungano i tempi per la ripresa integrale dei collegamenti sulla tratta Torregaveta-Montesanto sulla linea della cumana. A causa della voragine che si è aperta alla stazione di Pozzuoli, la linea ferroviaria resterà divisa in due tronconi: Montesanto-Bagnoli da una parte, mentre dall’altra tra Bagnoli e Torregaveta viene confermato il servizio sostitutivo di autobus che verrà rafforzato con più autobus.

I COLLEGAMENTI – Le tratte coperte dal servizio sostitutivo su gomma, attivo dal 7 gennaio saranno le seguenti: L1,L2,L3 – Tra Torregaveta e Napoli insiste la linea ordinaria EAV “Napoli Monte di Procida” che collega Torregaveta, Bacoli e Monte di Procida a Napoli (nel grafico le L1, L2 ed L3) con il percorso che effettua fermate in corrispondenza di numerose stazioni della linea Cumana: Fusaro, Baia, Lucrino, Arco Felice, Agnano, Edenlandia, Mostra, Fuorigrotta, e prosegue poi fino a Porta Nolana. Il programma prevede complessivamente 85 corse giornaliere. S1 – Linea sostitutiva Torregaveta – Bagnoli via Solfatara, con fermate a Torregaveta, Fusaro, Lucrino, Arco Felice, Pozzuoli, Agnano e Bagnoli (la fermata di Agnano è prevista solo per i bus provenienti da Torregaveta) con corse ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto; le corse nelle fasce di particolare affollamento saranno effettuate con 2 bus contemporanei; S2 – Linea sostitutiva Bagnoli – Pozzuoli su Via Napoli Lungomare Pertini-Via Matteotti con fermate in prossimità delle stazioni di Dazio, Gerolomini, Cappuccini e fino al Parcheggio Matteotti con corse, anche in questo caso, ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto; S3 – Servizio sostitutivo Torregaveta – Licola con corse ogni 24 minuti per l’intero arco di esercizio che consentono di raggiungere la ferrovia Circumflegrea e proseguire in treno fino a Montesanto.