Crolla solaio di una palazzina a Licola mare, 5 famiglie sgomberate «Siamo stati abbandonati»

LICOLA MARE – «Siamo stati abbandonati. Il comune di Giugliano ci ha trovato una sistemazione in un albergo solo per una notte, da oggi siamo senza un tetto e senza aiuti. Siamo cinque famiglie, con molti bambini. E’ assurdo quello che stiamo subendo. Il sindaco Pirozzi, gli assessori, gli assistenti sociali, siamo stati abbandonati da tutti». E’ il grido d’allarme che arriva da Licola mare dove, in seguito al crollo di un solaio, è stata sgomberata una palazzina. In tutto cinque famiglie, che dopo aver ricevuto assistenza nella notte di ieri, con sistemazione in un albergo della zona, dalle 11 di questa mattina sono in strada. Il cedimento, è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11.30, al civico numero 74 di via Licola mare, nella porzione di quartiere che ricade nel comune di Giugliano. Proprio contro il sindaco Pirozzi che gli sfollati puntano il dito «Per lui siamo cittadini di serie B -racconta Enzo- non si sono degnati nemmeno di preoccuparsi di cosa faremo ora. Siamo senza casa, dove trascorreremo questa notte? Per il comune di Giugliano Licola mare non esiste, è una cosa che va avanti da tempo, una vergogna»