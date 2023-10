Bradisismo, annullate le Giornate FAI «Per evitare situazioni di panico o di rischio»

POZZUOLI – «Con rammarico annunciamo che abbiamo deciso di annullare le iniziative previste per le Giornate FAI di Autunno 2023 a Pozzuoli, in considerazione della particolare situazione dell’area flegrea, per motivi di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi situazione di panico o di rischio durante la manifestazione. Vi diamo appuntamento alle nuove iniziative che speriamo di poter proporre quanto prima in un clima più sereno.» Attraverso questo messaggio il Gruppo FAI – Pozzuoli e Campi Flegrei – ha comunicato l’annullamento delle “Giornate FAI d’Autunno 2023” a Pozzuoli, in programma nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre, a causa dell’emergenza legata al bradisismo nell’area flegrea.