Crociere Gratis compie 8 anni a Pozzuoli: grande festa con amici e clienti affezionati – LE FOTO

POZZUOLI – Musica, balli, brindisi, cibo e tanto affetto hanno accompagnato la festa per gli otto anni di vita di “Crociere Gratis.it”, la creatura nata dall’idea imprenditoriale di Armando Iammarino insieme all’amico-socio Mimmo Del Sorbo. Nella splendida cornice di Tenuta Astroni mercoledì sera oltre cento invitati, tra amici, staff e clienti affezionati, hanno partecipato al party esclusivo organizzato per l’occasione. Mimmo e Armando hanno ricordato la nascita dell’idea Crociere Gratis «nata durante una chiacchierata mentre eravamo seduti su un divano». Un emozionatissimo Armando Iammarino ha poi ricordato il lungo percorso che ha accompagnato i primi otto anni di vita dell’agenzia di viaggi specializzata in crociere con MSC e Costa Crociere a Pozzuoli.

LA STORIA – «Iniziai acquistando cabine su navi da crociera, chiamavo gli amici e proponevo pacchetti – ha ricordato Armando – via via quello che era un hobby è diventata un’attività che mi ha dato e mi sta dando tante soddisfazioni. Oggi mi ritrovo a dover soddisfare tante richieste da parte di chi vuole viaggiare con noi. Oggi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e tanti altri ne abbiamo per il futuro». La serata è stata condotta e presentata da Manuela Vaccalluzzo e Franco Capasso durante la quale hanno preso parte anche i riferimenti nazionali delle due multinazionali MSC e Costa.

