«Vivo l’Estate» è partita la prima edizione del contest dedicato a Wind Tre Pozzuoli

POZZUOLI – Ha preso il via “Vivo l’estate”, contest alla sua prima edizione dedicata agli imprenditori Wind Tre e organizzato dalla marca di cellulari Vivo. I vincitori parteciperanno all’evento in programma il prossimo 25 luglio. In totale saranno 80 persone, di cui 40 dirigenti di Wind Tre con sede Pozzuoli, comprensorio Olivetti, e 40 imprenditori vincitori del contest. L’evento è stato organizzato anche in collaborazione con Renautica società di rent Boat di Acquamorta Monte di Procida da dove partiranno tre battelli con destinazione Corricella di Procida, location scelta dall’azienda Wind Tre. Durante l’evento sono previste attività di team building, aperitivo e musica. La partenza è prevista per le ore 20 del 25 luglio con rientro a mezzanotte. Al termine della serata sarà effettuata una sosta ad Acquamorta per degustare un’eccellenza locale: la lingua di Bue. Inoltre, durante l’evento, ci sarà la proiezione in barca e la presentazione dei nuovi device Vivo sponsor degli Europei 2024. Il conteste è partito il primo giugno 2024 e terminerà il 20 luglio.