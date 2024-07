I LETTORI SEGNALANO/ «A Monterusciello siamo senza luce da ieri sera»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno vi contatto per un disservizio alla rete elettrica in via cupa delle Fescine, a Monteruscello, che dura da ieri all’una e mezza. In serata è ritornata la luce per qualche ora (verso le poi alle 23 è andata via di nuovo) e a tuttora siamo senza corrente. Al numero di emergenza la risposta del numero di emergenza è una voce registrata che segnala un disservizio ma non si sa altro. Il guaio più grosso sono i congelatori pieni. Chi ci rimborserà del cibo che andrà a male?» (Katia I.)