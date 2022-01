MONTE DI PROCIDA – Sono 467 i cittadini attualmente positivi residenti a Monte di Procida. Nessuno di loro è in ospedale. Dall’inizio della pandemia ad oggi 15 persone non ce l’hanno fatta. L’ultimo decesso risale a ieri. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Pugliese che esprime la sua vicinanza ai parenti: «L’Asl mi ha comunicato un decesso causato dal Covid, una persona molto anziana e già debilitata da diverse patologie. Alla famiglia e a tutti i suoi cari invio sentite condoglianze, a nome mio e di tutta la nostra comunità. Invito nuovamente tutti i cittadini ad osservare tutte le regole di sicurezza e ad andare a fare i vaccini: è l’arma più forte che abbiamo per evitare la diffusione dei contagi ed abbattere il virus».