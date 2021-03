POZZUOLI – Un 66enne di Pozzuoli ha perso la vita in seguito alle complicanze provocate dal Covid-19. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Figliolia attraverso il consueto bollettino serale. Salgono così a 52 le persone decedute in città con Covid dall’inizio della pandemia. Attualmente i positivi sono 530 di cui 4 sono ricoverati presso gli ospedali della regione, mentre 526 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.