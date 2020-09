POZZUOLI – Tre nuovi contagi e tre guariti nelle ultime 24 ore a Pozzuoli. È il bilancio comunicato dal dipartimento epidemiologico. I tre nuovi casi sono in isolamento domiciliare, mentre l’Asl sta lavorando per ricostruire la sua rete di contatti. Ad oggi sono 188 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di questi 79 sono attualmente contagiati.